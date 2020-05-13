2020-05-13T08:07:47+03:00
Общество

За нарушение режима самоизоляции наказали еще 47 волгоградцев

Нарушителей ждут штрафы – от 1 до 30 тысяч
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Рейды по выявлению нарушителей режима после праздников возобновили.Рейды по выявлению нарушителей режима после праздников возобновили.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Похоже, волгоградцы настолько устали сидеть взаперти в условиях самоизоляции, что уже ни предупреждения, ни штрафы не останавливают – люди стали выходить на прогулки. А там бдительные патрули, которые выявляют таких «прогульщиков» и штрафуют. Только за минувшие сутки, 12 мая, в Волгоградской области поймали 47 нарушителей режима.

- У этих людей при себе не было разрешительных документов, которые дают право выходить на улицу и перемещаться по городу. На них нарушителей составили протоколы об административном правонарушении, - уточнили в региональном Главке.

И напоминают волгоградцам, что протокол составляют по статье 20.6.1 КоАП РФ часть 1 – «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

Наказание по этой статье – штрафы: на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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