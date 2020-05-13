Коронавирус в Волгограде, последние новости на 13 мая: штрафы за отсутствие масок и последний звонок онлайн

13 Май 2020 2020-05-12T22:59:58+03:00

С 20 мая без маски нельзя даже в магазин у дома выйти Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 мая 2020 года, самые важные события

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В Волгоградской области ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Каждый день заболевают десятки людей. За последние сутки прибавилось 74 волгоградца, которым поставили диагноз COVID-19, из них пять детей. Общее число заразившихся составило 1135 человек. Мы собрались последние данные на 13 мая 2020 года по коронавирусной инфекции в Волгоградской области.

Уже почти не выявляют привозных случаев. Основная масса волгоградцев узнает об опасном заболевании, когда самостоятельно обращается с температурой к врачу. Например, из 74 случаев – у 43 «происхождение» вируса неизвестно.

В лидерах по заболеваемости по прежнему Волгоград, на втором месте – Николаевский район. Там проводится эпидемиологическое расследование о причинах большой вспышки.

Кстати, лечение «ковидных» больных обходится весьма дорого, особенно тех, кто находится на ИВЛ. Оперативный штаб назвал сумму в 200 тысяч рублей.

Решили власти оказать помощь пенсионерам. С 20 мая в регионе вводится масочный режим, а тем, кому больше 60, дадут наборы из масок и перчаток бесплатно. Все остальным придется покупать самостоятельно. Причем за отсутствие средств индивидуальной защиты, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

С 20 мая руководство Волгоградской области заявило о возможном послаблении противовирусных мер. Могут открыться небольшие магазины, а вот Торговые Центры по прежнему будут под запретом. Разрешат и посещение кладбищ, правда, до могил придется добираться самостоятельно, на территорию на машине не пустят.

Из-за коронавируса отменили последние звонки, но школы пытаются найти выход. Они будут проводить их онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU