2020-05-12T19:27:45+03:00
Общество

В четырех районах Волгоградской области могут объявить ЧС из-за саранчи

На это потратят 22 миллиона рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Травить саранчу будут с кукурузников.Травить саранчу будут с кукурузников.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Сейчас Волгоградская область переживает активную фазу эпидемии коронавируса. Но кроме COVID-19 в регионе много других напастей. Не таких опасных, но весьма неприятных и затратных. Например, саранча. В этом году ее обещают много. Как сообщили в волгоградском филиале ФГБУ «Россельхозцентр», кубышки в этом году перезимовали без особых потерь. Гибель составила всего пять процентов. А это значит, что взрослых особей будет много. Специалисты прогнозируют, что больше всего пруса будет в Быковском, Жирновском, Ленинском, Среднеахтубинском районах. На этих территориях необходимо будет ввести ЧС с 20 мая по 15 июня. Именно там предстоят основные работы по обработке. В 2020 году на уничтожение саранчи в регионе потратят чуть больше 22 миллионов рублей

Чиновникам в районах предстоит следить за состоянием земли и сообщать, как и в каких количествах будет развиваться этот вредитель. Кроме того, предстоит заключить договоры на поставку инсектицидов. Поля обещают обрабатывать с помощью малой авиацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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