В четырех районах Волгоградской области могут объявить ЧС из-за саранчи

12 Май 2020 2020-05-12T19:27:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас Волгоградская область переживает активную фазу эпидемии коронавируса. Но кроме COVID-19 в регионе много других напастей. Не таких опасных, но весьма неприятных и затратных. Например, саранча. В этом году ее обещают много. Как сообщили в волгоградском филиале ФГБУ «Россельхозцентр», кубышки в этом году перезимовали без особых потерь. Гибель составила всего пять процентов. А это значит, что взрослых особей будет много. Специалисты прогнозируют, что больше всего пруса будет в Быковском, Жирновском, Ленинском, Среднеахтубинском районах. На этих территориях необходимо будет ввести ЧС с 20 мая по 15 июня. Именно там предстоят основные работы по обработке. В 2020 году на уничтожение саранчи в регионе потратят чуть больше 22 миллионов рублей

Чиновникам в районах предстоит следить за состоянием земли и сообщать, как и в каких количествах будет развиваться этот вредитель. Кроме того, предстоит заключить договоры на поставку инсектицидов. Поля обещают обрабатывать с помощью малой авиацией.

ИСТОЧНИК KP.RU