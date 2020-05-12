2020-05-12T18:20:20+03:00
Происшествия

Волгоградские полицейские открыли огонь по машине, чтобы остановить пьяного водителя

Он устроил гонки на дороге
Екатерина МАЛИНИНА
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Водителя не первый раз задерживают пьяным за рулем.Водителя не первый раз задерживают пьяным за рулем.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Красную «шестерку» инспекторы специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области заметили на выезде из поселка Рудня Волгоградской области уже за полночь. Водителя подозревали в хулиганстве, поэтому потребовали остановиться. Но на указание полицейских владелец авто не отреагировал. Он только сильнее нажал на газ. А когда сотрудники стали преследовать машину, начал перестраиваться из полосы на полосу, выезжать на встречную. Он намерено протаранил патрульный автомобиль. Тогда стражи порядка открыли огонь по колесам легковушки. Авто остановилось, но не водитель. Парень попытался бежать и даже оказал сопротивление. Его задержали.

От владельца «шестерки» сильно пахло алкоголем. Когда мужчину пробили по базе, то выяснилось, что он не первый раз садится пьяным за руль. В этом году его уже осудили к 10 суткам ареста и лишили прав. Но это не остановило его снова сесть за руль пьяным. Ему предстоит ответить сразу же по нескольким статьям. По ним предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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