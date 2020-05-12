В Волгограде ночью закроют железнодорожный переезд

12 Май 2020 2020-05-12T16:20:22+03:00

Ремонтировать с вечера 12 мая до утра 13 мая 2020 года будут переезд на разъезде Горнополянский в Советском районе

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В ночь с 12 на 13 мая 2020 года в Советском районе Волгограда закроют на ремонт железнодорожный переезд. Речь идет о путях на пересечении с улицей Засекина – разъезде Горнополянский. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, ремонт путей на ж/д переезде на этой неделе запланирован с 23 часов вторника 12 мая до 6 часов утра среды 13 мая. Все это время движение для автомобильного транспорта на данном участке будет закрыто.

Объехать закрытый железнодорожный переезд на Горнополянском разъезде волгоградские автомобилисты смогут по улице Казахской или улице 64-й Армии. Также можно будет проехать через Новый Рогачик или поселок Максима Горького. Водителей просят заранее планировать свой маршрут, если их путь лежит через железную дорогу в этом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU