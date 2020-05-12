Большие магазины в Волгограде пока не откроют

12 Май 2020 2020-05-12T14:57:22+03:00

Продовольственных магазинов ограничения не коснулись. Но в них скоро не пустят без маски и перчаток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малым и средним магазинам непродовольственных товаров разрешат работать в режиме самоизоляции по коронавирусу в Волгоградской области с 20 мая

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В Волгоградской области порядка 97,5 тысячи предпринимателей, предприятий и организаций. Сейчас в списке разрешенных находятся около 40 тысяч из них. Остальным работать в условиях самоизоляции пока запрещено. Если ситуация с коронавирусом будет развиваться по благоприятному сценарию, то с 20 мая в Волгограде возобновят работу косметологии, стоматологии смогут оказывать плановую помощь, но при условии разделения потоков, временного интервала и социальной дистанции. Также разрешать открыться малым и средним магазинам непродовольственных товаров. А вот большие магазины и торговые центры останутся закрыты. Об этом на брифинге рассказала заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

- Начнут работу магазины непродовольственных товаров за исключением тех, что расположены в торговых центрах и имеют площадь торгового зала более 400 квадратных метров, - отметила вице-губернатор.

Так что мебельные салоны, большие магазины одежды, парфюмерии, обуви, товаров для дома могут остаться закрытыми. При этом предприниматель, которому разрешили вернуться к работе, должен обеспечить социальную дистанцию и ограничение доступа покупателей – не менее 4 кв.м. площади на каждого человека.

- Наша задача – не обрушить экономику и не допустить роста числа заражений, - заявила Писемская. При этом отметила, что сегодня Волгоградская область не входит в число регионов страны с самой закрытой экономикой.

ИСТОЧНИК KP.RU