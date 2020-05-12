2020-05-12T14:14:39+03:00
Общество

В Урюпинске суд решил не госпитализировать пенсионерку, которой врачи поставили COVID-19

Женщина контактировала с больным, но доказать, что у нее коронавирус, в суде не смогли
Юлия Данильченко
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Женщина контактировала с больным, но диагноз у нее не подтвердилсяЖенщина контактировала с больным, но диагноз у нее не подтвердилсяФото: Андрей МИРЕЙКО
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Урюпинский городской суд рассмотрел иск от Роспотребнадзора с требованием принудительно госпитализировать 67-летнюю пенсионерку в инфекционное отделение.

- 26 апреля в адрес территориального органа Роспотребнадзора поступило сообщение ГБУЗ Урюпинской ЦРБ о случае регистрации у женщины заболевания коронавирусной инфекцией, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Разумеется, санврач Урюпинска подготовил постановление об обязательном лечении в медучереждении, однако пенсионерка настаивала на своем: она не больна и никуда не поедет. Точку в этом споре поставил служитель Фемиды.

Да, пенсионерка контактировала с больным коронавирусной инфекцией, но положительного диагноза ей официально врачи не поставили.

- В суд не были представлены объективные и достоверные доказательства о наличии у ответчика заболевания, требующего принудительной госпитализации, - говорится в сообщении суда.

Это решение можно обжаловать, оно не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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