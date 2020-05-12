В Урюпинске суд решил не госпитализировать пенсионерку, которой врачи поставили COVID-19
Урюпинский городской суд рассмотрел иск от Роспотребнадзора с требованием принудительно госпитализировать 67-летнюю пенсионерку в инфекционное отделение.
- 26 апреля в адрес территориального органа Роспотребнадзора поступило сообщение ГБУЗ Урюпинской ЦРБ о случае регистрации у женщины заболевания коронавирусной инфекцией, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.
Разумеется, санврач Урюпинска подготовил постановление об обязательном лечении в медучереждении, однако пенсионерка настаивала на своем: она не больна и никуда не поедет. Точку в этом споре поставил служитель Фемиды.
Да, пенсионерка контактировала с больным коронавирусной инфекцией, но положительного диагноза ей официально врачи не поставили.
- В суд не были представлены объективные и достоверные доказательства о наличии у ответчика заболевания, требующего принудительной госпитализации, - говорится в сообщении суда.
Это решение можно обжаловать, оно не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU