На майских праздниках патрули оштрафовали 184 волгоградца за нарушение самоизоляции

12 Май 2020 2020-05-12T11:34:44+03:00

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184 жителя Волгоградской области заплатят штрафы за нарушение режима всеобщей самоизоляции на майских праздниках. Почти две сотни протоколов патрули составили в последние три дня – 9,10 и 11 мая. Волгоградцев настоятельно просили остаться дома, а мероприятия перевели в онлайн-трансляции с мест событий, однако далеко не все послушались рекомендациям.

Тем, кто все же хотел прогуляться, рекомендовали заполнить специальный бланк с указанием причин выхода из дома. Но люди проигнорировали и эту просьбу, за что и заплатят штрафы. Напомним, физлица могут наказать от 1 до 30 тысяч рублей. Но могут и просто выписать предупреждение.

В оперштабе напоминают, что патрульные группы руководствуются статьей «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Они составляют протоколы, уже суд решает, какое наказание последует.

ИСТОЧНИК KP.RU