12 Май 2020 2020-05-12T11:16:32+03:00

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Этот День Победы был не похож на другие. Были 9 мая 2020 и воздушный парад, и Бессмертный полк с участием чиновников, и лазерный «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане, и салют, и несколько фейерверков. Вот только увидеть все это большинство волгоградцев не смогли, как и поучаствовать в праздновании. Но расстраиваться не стоит. В Волгограде День Победы отметят еще раз. На оперативном совещании 12 мая губернатор Андрей Бочаров поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, а также всех жителей Волгоградской области, которые 9 Мая оставались дома. И поручил подготовить новый праздник – после отмены карантинных ограничений по коронавирусу.

- Мы обязательно проведем все запланированные в честь 75-летия Великой Победы торжественные массовые мероприятия, еще раз отдадим дань памяти защитникам нашего Отечества, - заявил Андрей Бочаров.

Еще одной темой совещания стало окончание учебного года в школах. Предложения по оптимальным срокам его завершения в Волгоградской области профильные ведомства должны выработать, исходя из сложившейся ситуации с коронавирусом в регионе. Так что пока не известно, когда же школьники уйдут на каникулы и как они смогут их провести. Еще больше неясностей для учащихся выпускных 9-х и 11-х классов, которым предстоят ЕГЭ и ГИА. Ясно одно – выпускных балов не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU