Волгоградец на такси уехал в Воронеж за дозой наркотиков

12 Май 2020 2020-05-12T10:49:37+03:00

Уголовное дело еще не возбудили, но в случае обвинений статья будет серьезная

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В стране действует режим самоизоляции и между регионами передвигаться нежелательно – посадят на карантин. Но ради дозы наркотиков 34-летний житель Волгоградской области решил рискнуть свободой на более длительный срок.

Мужчину поймали в Новониколаевском районе на посту ДПС. Он ехал на такси из Воронежской области. Явно нервничал, поэтому сотрудники полиции решили осмотреть машину, где нашли пакетик с N-метилэфедроном.

- Как установлено, задержанный через интернет заказал наркотическое вещество - «соль». Оплатив заказ, на такси он поехал забирать «закладку» в Воронежскую область. На обратном пути он был задержан полицейскими, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Уголовное дело еще не возбудили, решается вопрос об избрании меры пресечения. Но статья за хранение наркотиков довольно серьезная и подразумевает наказание на длительный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU