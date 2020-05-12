Волгоградец на такси уехал в Воронеж за дозой наркотиков
В стране действует режим самоизоляции и между регионами передвигаться нежелательно – посадят на карантин. Но ради дозы наркотиков 34-летний житель Волгоградской области решил рискнуть свободой на более длительный срок.
Мужчину поймали в Новониколаевском районе на посту ДПС. Он ехал на такси из Воронежской области. Явно нервничал, поэтому сотрудники полиции решили осмотреть машину, где нашли пакетик с N-метилэфедроном.
- Как установлено, задержанный через интернет заказал наркотическое вещество - «соль». Оплатив заказ, на такси он поехал забирать «закладку» в Воронежскую область. На обратном пути он был задержан полицейскими, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Уголовное дело еще не возбудили, решается вопрос об избрании меры пресечения. Но статья за хранение наркотиков довольно серьезная и подразумевает наказание на длительный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU