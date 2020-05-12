График сброса на Волжской ГЭС в мае: воды добавили

12 Май 2020 2020-05-12T10:25:20+03:00

До 15 мая 2020 через Волгоградский гидроузел будут пропускать 16 тысяч кубометров воды в секунду

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В 2020 году половодье в Волгоградской области было ранним. Волжская ГЭС вышла на максимальный сброс воды на три недели раньше привычного срока. И снова экологи беспокоятся, хватит ли воды рыбе. На сегодняшний день гидрологическая обстановка складывается так, что режимы сброса воды на Волжской ГЭС откорректировали в сторону увеличения вплоть до 15 мая 2020 года включительно. Как сообщили «КП-Волгоград» в Росводресурсах, в ближайшие дни режимы работы Волжской ГЭС установлены по графику спецпропуска. В среднем Волгоградский гидроузел будет сбрасывать по 16000 -16500 кубометров воды в секунду. На этом уровне расход воды держат уже с 26 апреля.

Такой объем сброса на Волжской ГЭС в середине мая 2020 года позволит держать уровень воды в верхнем бьефе у плотины Волгоградского гидроузла на отметке около 15 метров. Накануне показатель достиг 14,72 метра.

В следующий раз Межведомственная рабочая группа соберется на заседание 14 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU