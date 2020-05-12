Не справился с управлением: в Городище 5 пассажиров «Приоры» попали в больницу, один погиб

12 Май 2020 2020-05-12T09:39:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупная авария, унесшая жизнь человека, произошла 11 мая около полуночи в Городищенском районе Волгоградской области: «Лада Приора» на полной скорости вылетела в кювет и перевернулась. Как выяснилось, 26-летний водитель легковушки вместе с пассажирами ехал из Волгограда в сторону Нового Рогачика.

- На 3 километре не справился с управленимем, выехал на обочину и совершил опрокидывание, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцы вызвали сотрудников полиции и врачей. В итоге 35-летний мужчина умер до приезда «скорой помощи», а остальные получили серьезные травмы, их срочно отвезли в больницу. В числе госпитализированных виновник аварии, а также подростки 15-ти и 16-ти лет, 18-летний парень и 20-летняя девушка.

По факту происшествия с летальным исходом проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU