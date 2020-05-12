24 плотины в Волгоградской области оказались бесхозными

12 Май 2020 2020-05-12T08:39:08+03:00

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С наступлением весны прокуратура Волгоградской области провела проверку всех имеющихся на территории региона ГТС. 24 плотины не имели собственника. Соответственно, за гидротехническими сооружениями никто не следил, не выполнял требования о безопасности, что прямо противоречит закону.

Бесхозные ГТС нашлись в Киквидзенском районе в количестве семи штук. Суд обязал муниципалитет взять их на учет и привести в порядок. Подобные случаи возникли в Еланском, Городищенском, Иловлинского, Жирновском, Николаевском и других районах. Многие из объектов после обследования и вовсе признали опасными.

- Всего прокурорами в сфере обеспечения безопасности ГТС выявлено свыше 500 нарушений законодательства, в целях устранения которых внесено более 400 представлений, предъявлено 53 исковых заявления, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 40 юридических и должностных лиц, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU