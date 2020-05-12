Похитили человека: в Волгограде суд арестовал руководителя следственного отдела
Центральный районный суд Волгограда 11 мая 2020 избрал меру пресечения начальнику следственного отдела по Краснооктябрьскому району регионального СКР Абакару Абдуллаеву и двоим его подельникам. Все трое проходят по уголовному делу по двум статьям - вымогательство и похищение человека. В СИЗО они пробудут два месяца – до 9 июля.
Следователя задержали еще 10 мая сотрудники ФСБ. По сообщению регионального СУ СК России, сотрудник оказался замешан в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Однако подробностей совершенного преступления в ведомстве пока не раскрывают. Роль каждого из троих задержанных и кто из них был идейным вдохновителем, еще предстоит установить. Двое из них не имеют отношения к следствию.
- Капитан юстиции Абакар Абдуллаев взят под стражу. Свою причастность к инкриминируемым преступлениям сотрудник СК отрицает, - сообщили «КП-Волгоград» в Центральном районном суде.
ИСТОЧНИК KP.RU