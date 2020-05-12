2020-05-12T00:27:07+03:00
Происшествия

Похитили человека: в Волгограде суд арестовал руководителя следственного отдела

Начальника следственного отдела по Краснооктябрьскому району Абакара Абдуллаева и двое его подельников проведут два месяца в СИЗО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На фото слева - находящийся под следствием экс-руководитель регионального СКР Михаил Музраев, справа - Абакар Абдуллаев. Фото: СКР по Волгоградской областиНа фото слева - находящийся под следствием экс-руководитель регионального СКР Михаил Музраев, справа - Абакар Абдуллаев. Фото: СКР по Волгоградской области
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Центральный районный суд Волгограда 11 мая 2020 избрал меру пресечения начальнику следственного отдела по Краснооктябрьскому району регионального СКР Абакару Абдуллаеву и двоим его подельникам. Все трое проходят по уголовному делу по двум статьям - вымогательство и похищение человека. В СИЗО они пробудут два месяца – до 9 июля.

Следователя задержали еще 10 мая сотрудники ФСБ. По сообщению регионального СУ СК России, сотрудник оказался замешан в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Однако подробностей совершенного преступления в ведомстве пока не раскрывают. Роль каждого из троих задержанных и кто из них был идейным вдохновителем, еще предстоит установить. Двое из них не имеют отношения к следствию.

- Капитан юстиции Абакар Абдуллаев взят под стражу. Свою причастность к инкриминируемым преступлениям сотрудник СК отрицает, - сообщили «КП-Волгоград» в Центральном районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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