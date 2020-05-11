В ДТП в Волжском пострадали двое

11 Май 2020 2020-05-11T08:23:06+03:00

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Страшное ДТП произошло минувшей ночью в городе Волжском Волгоградской области. Около половины двенадцатого на улице Карбышева столкнулись две иномарки. По предварительным данным, 21-летний парень за рулем «Киа Рио» мчался по улице Карбышева в направлении улицы 40 лет Победы. На регулируемом перекрестке молодой водитель при повороте не уступил дорогу. В результате иномарка столкнулась с Daewoo Nubira. От удара машины разметало по дороге. Оба автомобиля вынесло на газон. А одна иномарка еще и врезалась в столб.

В «Киа Рио» пострадали двое. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в этой аварии ранения получили 21-летний водитель и 18-летняя пассажирка. Их на скорой отвезли в больницу.

Еще одна авария вечером 10 мая случилась на московской трассе в Иловлинском районе Волгоградской области. 50-летняя женщина на «Опель Астра» ехала в сторону Москвы. При обгоне водитель не справилась с управлением и иномарка вылетела в кювет. Женщине также понадобилась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU