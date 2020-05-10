2020-05-10T19:24:34+03:00
Происшествия

В Волгограде следователя задержали за вымогательство

На сотрудника территориального подразделения регионального СУ СК завели уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Решается вопрос о заключении под стражу всех задержанных по делу о вымогательстве.Решается вопрос о заключении под стражу всех задержанных по делу о вымогательстве.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сегодня, 10 мая, в Волгограде задержали группу вымогателей. В их числе и следователя - сотрудника одного из территориальных подразделений СУ СК по Волгоградской области. Как сообщают в пресс-службе ведомства, его также подозревают в причастности к вымогательству.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области вместе с оперативными службами регионального УФСБ России установлена причастность к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору, - гласит релиз.

Фамилию задержанного не называют. Сообщают лишь, расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел областного управления Следственного комитета России. По данному факту уже завели уголовное дело.

- Устанавливаются обстоятельства преступления, а также роль каждого соучастника в его совершении. В настоящее время подозреваемые задержаны, - уточняют в региональном СУ СК.

Уже готовят ходатайство о заключении под стражу всех задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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