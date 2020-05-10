2020-05-10T17:16:41+03:00
Общество

В Волгограде заработала «горячая» линия» по клещам

Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по мерам профилактики от укусов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Помните, клещи являются переносчиками опасных заболеваний, так что будьте аккуратнее на природе.Помните, клещи являются переносчиками опасных заболеваний, так что будьте аккуратнее на природе.Фото: Александр БОЙКО
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За коронавирусом некоторые волгоградцы совсем забыли об еще одном опасном явлении, с которым следует быть предельно аккуратными. Речь идет о клещах, которых сейчас в Волгоградской области превеликое множество. Влажная и прохладная погода – идеальная среда для размножения этих кровососов. И подхватить клеща можно даже на даче. Поэтому в волгоградском управлении Роспотребнадзора организовали «горячую линию» по вопросам профилактики заболеваний, передающихся с укусом клещей.

Специалисты управления готовы проконсультировать волгоградцев, как уберечься от клещей или что делать и куда обращаться, если вы уже подхватили кровососа.

«Горячая линия» будет работать в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по телефонам:

8(8442)37-15-10

8(8442)39-61-42

Или круглосуточно по телефону 8 -960-880-63-23.

Помните, клещи являются переносчиками заболеваний, самые опасные из которых клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (Лайма) и геморрагическая лихорадка Крым-Конго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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