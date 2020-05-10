В Волгограде заработала «горячая» линия» по клещам
За коронавирусом некоторые волгоградцы совсем забыли об еще одном опасном явлении, с которым следует быть предельно аккуратными. Речь идет о клещах, которых сейчас в Волгоградской области превеликое множество. Влажная и прохладная погода – идеальная среда для размножения этих кровососов. И подхватить клеща можно даже на даче. Поэтому в волгоградском управлении Роспотребнадзора организовали «горячую линию» по вопросам профилактики заболеваний, передающихся с укусом клещей.
Специалисты управления готовы проконсультировать волгоградцев, как уберечься от клещей или что делать и куда обращаться, если вы уже подхватили кровососа.
«Горячая линия» будет работать в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по телефонам:
8(8442)37-15-10
8(8442)39-61-42
Или круглосуточно по телефону 8 -960-880-63-23.
Помните, клещи являются переносчиками заболеваний, самые опасные из которых клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (Лайма) и геморрагическая лихорадка Крым-Конго.
ИСТОЧНИК KP.RU