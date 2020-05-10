В Волгоградской области возобновят вакцинацию детей, но по записи

10 Май 2020 2020-05-10T11:28:15+03:00

Чтобы избежать столпотворений в поликлиниках, прием на вакцинацию будут вести по записи. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Прием будут расписывать из расчета – полчаса на ребенка

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В Волгоградской области решили возобновить вакцинацию детей и подростков по Национальному календарю профилактических прививок. Об этом сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона. Хотя, стоит отметить, ситуация с коронавирусом (из-за которого, собственно и прекратили делать малышам прививки) в области наоборот обострилась. Если в начале пандемии у нас фиксировали до десяти заболевших в сутки, то сегодня счет зараженных идет на сотни (к 10 мая – плюс 119 за сутки).

Но в облздраве говорят, что вакцинацию буду проводить исключительно по записи – чтобы избежать скопления в коридорах больниц.

- Сотрудники поликлиник сначала обзвонят всех, кому отсрочили прививки – проинформируют родителей о возобновлении вакцинаций и назначат дату приема. Причем запись будет осуществляться из расчета один пациент на 30 минут, - отмечают в администрации Волгоградской области.

И напоминают, что всем, кто отправится в поликлиники, необходимо иметь при себе индивидуальные средства защиты органов дыхания. Без масок не пустят ни взрослых, ни детей.

- У нас достаточно вакцины против полиомиелита, коклюша, столбняка, дифтерии, туберкулеза, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и вирусного гепатита, - уверяют в облздраве.

Напомним, вакцинации подлежат дети от рождения до 14-летнего возраста. Иммунизация, включенная в полис обязательного медицинского страхования, проводится бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU