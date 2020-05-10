2020-05-10T11:16:37+03:00
Общество

В Волгограде похолодает и пройдут дожди с грозами

По ночам столбик термометра снизится до +3 градусов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Готовьте зонты и дождевики.Готовьте зонты и дождевики.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году весна, похоже, солидарна с волгоградцами, которые вынужденно сидят дома из-за пандемии коронавируса. Чтобы люди не сильно расстраивались без прогулок и турпоездок, она заливает Волгоградскую область дождями уже который день мая. А с 9 мая в регионе еще и похолодало. Причем, по прогнозам синоптиков, прохладная погода продержится в области несколько дней. А 10 и 11 мая местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Как сообщают «КП-Волгоград» в областном Гидрометцентре, сегодня ночью, 10 мая, по Волгоградской области и в Волгограде пройдут дожди. В отдельных районах - грозы.

- Порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 метров в секунду. А температура воздуха ночью снизится до +6...+11 градусов, местами до плюс трех. Правда днем солнышко уже пригревает по-майски и столбик термометра поднимется до +14...+19º. В Волгограде ночью +7...+9º; днем +16...+18, - уточняют в Волгоградском ЦГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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