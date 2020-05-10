В Камышине в День Победы в небо выпустили тысячи бумажных самолетиков

10 Май 2020 2020-05-10T09:34:52+03:00

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Несмотря на ограничения и режим самоизоляции из-за коронавируса День Победы в России праздновал каждый. Люди устроили множество онлайн акций в соцсетях, запускали в интернете флешмобы, посвящали ветеранам стихи и песни. А в Камышине – город, который прославил легендарный летчик Алексей Маресьев, выпустили в небо тысячи бумажных самолетиков.

Такую акцию, как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Камышина, подготовили и провели жители нескольких ТОСов. Акцию так и назвали - «Мирное небо Маресьева».

- Под песни военных лет из окон жителей ТОСов «Улыбка», «Волга-Дон» и ТСЖ «Ротор-2» полетели в небо тысячи бумажных самолётиков с красной звездой, как символ памяти героического подвига легендарного лётчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. Все самолетики после приземления были бережно собраны волонтерами и переданы в музей имени А.П.Маресьева, где в последующем будет создана тематическая инсталляция, - добавляют в администрации города.

А в Волжском 9 мая торжественно открыли мемориальную доску легендарному разведчику Рихарду Зорге. Установлена она на доме № 32 по улице, названной в его честь.

ИСТОЧНИК KP.RU