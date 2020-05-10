На юге Волгограда водитель без прав устроил аварию с тремя пострадавшими

10 Май 2020 2020-05-10T08:43:33+03:00

Изменить размер текста: A A

На юге Волгограда 23-летний парень сел за руль без прав и устроил аварию, в которой по его вине пострадали три человека. Случилось это ночью 9 мая – примерно в 01.15 на улице Лазоревой. Молодой человек на «ВАЗ-2113» мчался со стороны улицы Фролова в сторону улицы Водников и так разогнался, что ударил едущую впереди «ВАЗ-21099». Врезался почти на полном ходу – так что все, кто находился в легковушке получили травмы и оказались на больничной койке.

- В больницу с места ДТП увезли водителя автомашины «ВАЗ-2113» и троих пассажиров «ВАЗ-21099» - 19-летнего юношу, и двух девочек-подростков 16 и 15 лет, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Той же ночью с разницей в несколько минут произошло ДТП в Михайловке Волгоградской области. Но там виновницей аварии стала 34-летняя женщина. Она не справилась с управлением на своей «Шкоде Октавия», съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП. При этом сама виновница ДТП не пострадала, а вот ее 24-летнюю пассажирку с травмами увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU