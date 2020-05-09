Цветы на воде: в Волгограде почтили память волжских речников

9 Май 2020 2020-05-09T15:33:48+03:00

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Сегодня, 9 мая 2020 года в Волгограде отмечают 75 лет со дня Победы. Да не так масштабно, как планировали в эту юбилейную дату, но постарались не забыть никого, был причастен к этой Победе. У плавучего памятника волжским речникам, кораблям, погибшим в Сталинградской битве в 1942–1943 годах, сегодня тоже спустили на воду цветы. От имени всех волгоградцев с низким поклоном к памятнику пришли заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин и председатель волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Виктор Василевский.

Напомним, что сегодня рядом с «плавучим якорем» в Волгограде создают создают целый мемориальный комплекс, посвященный нашей речной флотилии. Здесь уже стоит «Гаситель», БК-13 и БК-31, который в 2017-м подняли со дна Волги, восстановили и теперь он также украшает Набережную города. Когда рабочие завершат благоустройство на этом участке, в Волгограде появится новый музей под открытым небом, единственный в своем роде на берегу Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU