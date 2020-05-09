2020-05-09T14:32:15+03:00
Общество

По Волгограду проехал трамвай, украшенный в честь милиционеров - защитников Сталинграда

Экскурсоводами стали девушки-регулировщицы
Екатерина МАЛИНИНА
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Все пассажиры получили георгиевские ленточки.Все пассажиры получили георгиевские ленточки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде продолжают отмечать День Победы. Правда, в этом году он проходит в особом режиме – без массовых мероприятий. Даже салют запустят в разных районах города, чтобы как можно больше волгоградцев его увидели. Но не все сегодня отдыхают. Волгоградцы, едущие работу на трамвае, были приятно удивлены, когда попали вместо обычного вагона в настоящий музей. Там разместили экспозицию, которая рассказывает о подвиге милиционеров-защитников Сталинграда. Бойцы 10-й дивизиии НКВД летом 42 года были одним первых, кто встал на защиту города.

Трамвай вышел на линию утром 9 мая. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трамвай вышел на линию утром 9 мая.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Все пассажиры получили георгиевские ленточки из рук девушек-регулировщиц и услышали поздравление с Днем Победы. Полицейские в военной форме тех лет стали органичным дополнением музея на колесах. Кстати, в обмундирование внесли изменение – добавили защитные маски и перчатки.

Экспозиция рассказывает о героях-милиционерах. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Экспозиция рассказывает о героях-милиционерах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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По Волгограду проехал трамвай, украшенный в честь милиционеров - защитников Сталинграда
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