По Волгограду проехал трамвай, украшенный в честь милиционеров - защитников Сталинграда

9 Май 2020 2020-05-09T14:32:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде продолжают отмечать День Победы. Правда, в этом году он проходит в особом режиме – без массовых мероприятий. Даже салют запустят в разных районах города, чтобы как можно больше волгоградцев его увидели. Но не все сегодня отдыхают. Волгоградцы, едущие работу на трамвае, были приятно удивлены, когда попали вместо обычного вагона в настоящий музей. Там разместили экспозицию, которая рассказывает о подвиге милиционеров-защитников Сталинграда. Бойцы 10-й дивизиии НКВД летом 42 года были одним первых, кто встал на защиту города.

Трамвай вышел на линию утром 9 мая.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Все пассажиры получили георгиевские ленточки из рук девушек-регулировщиц и услышали поздравление с Днем Победы. Полицейские в военной форме тех лет стали органичным дополнением музея на колесах. Кстати, в обмундирование внесли изменение – добавили защитные маски и перчатки.

Экспозиция рассказывает о героях-милиционерах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU