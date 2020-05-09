По Волгограду проехал трамвай, украшенный в честь милиционеров - защитников Сталинграда
В Волгограде продолжают отмечать День Победы. Правда, в этом году он проходит в особом режиме – без массовых мероприятий. Даже салют запустят в разных районах города, чтобы как можно больше волгоградцев его увидели. Но не все сегодня отдыхают. Волгоградцы, едущие работу на трамвае, были приятно удивлены, когда попали вместо обычного вагона в настоящий музей. Там разместили экспозицию, которая рассказывает о подвиге милиционеров-защитников Сталинграда. Бойцы 10-й дивизиии НКВД летом 42 года были одним первых, кто встал на защиту города.
Трамвай вышел на линию утром 9 мая.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Все пассажиры получили георгиевские ленточки из рук девушек-регулировщиц и услышали поздравление с Днем Победы. Полицейские в военной форме тех лет стали органичным дополнением музея на колесах. Кстати, в обмундирование внесли изменение – добавили защитные маски и перчатки.
Экспозиция рассказывает о героях-милиционерах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
ИСТОЧНИК KP.RU