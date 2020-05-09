Волгоградские патрули оштрафовали 91 нарушителя самоизоляции

9 Май 2020 2020-05-09T11:36:38+03:00

Жители области не захватили с собой бланк, который можно было предъявить и избежать проблем

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Многие жители Волгоградской области продолжают платить штрафы за нарушение самоизоляции. Например, 8 мая патрули составили 91 протокол – ровно столько человек вышли из дома и не смогли объяснить причины. Или доказывали, что имеют право и проигнорировали рекомендации патрульных.

Никто не спорит, что самоизоляция – дело добровольное, это гражданская позиция. Коронавирусная инфекция уносит сотни жизней, только вместе можно остановить распространение инфекции. А еще веский аргумент – штрафы. И если кто-то не верит в существование COVID-19, то стоит поверить в судебное решение – оно вполне реально.

- Статья предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, - напоминает оперштаб.

Межведомственные патрули всегда делают акцент на то, что сначала – предупреждают, просят вернуться домой. А еще очень выручит специальный бланк, в котором прописана цель прогулки или поездки. Так что избежать штрафа можно и желательно, ведь суммы немаленькие и сильно бьют по кошельку.

ИСТОЧНИК KP.RU