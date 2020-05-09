В Волгограде водитель потерял сознание за рулем и устроил аварию

9 Май 2020 2020-05-09T09:47:33+03:00

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ДТП на улице Казахской в Советском районе Волгограда произошла в 12-30 8 мая. «Мазда» поднималась вверх к проспекту Университетскому, когда неожиданно съехала с дороги, и врезалась в парапет. Когда люди подбежали к машине, чтобы оказать первую помощь, мужчина был без сознания. Он отключился за рулем, поэтому и допустил аварию. На место ЧП вызвали «скорую». 39-летнего волгоградца доставили в больницу. У него многочисленные травмы – последствия ДТП.

- Сейчас полицейским предстоит выяснить, почему водителю стало плохо, сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одно ДТП случилось в Волжском. Там 25-летний мужчина на «Киа» не уступил дорогу ВАЗ 2114 на перекрестке Паромной и Раздольной. В результате аварии пострадали три человека. Водитель и 27-летняя пассажирка иномарки, а также 19-летняя пассажирка русского авто. Всех троих на «скорой» доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU