2020-05-09T09:06:02+03:00
Общество

Губернатор в одиночестве возложил цветы на могилы героев на Мамаевом кургане

Мероприятие сопровождали только рота почетного караула и регулировщицы в защитных масках
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина МАЛИНИНА
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Эпидемия внесла коррективы в традиционные мероприятия.Эпидемия внесла коррективы в традиционные мероприятия.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоград вместе со всей страной отмечает День Победы. Правда, в этом году эпидемия коронавируса изменила программу празднования. Режим самоизоляции не отменяли. Так что вспоминаем героев дома. Но часть официальных мероприятий все же проведут.

Андрей Бочаров подошел к каждому памятнику, к каждой мемориальной плите. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Андрей Бочаров подошел к каждому памятнику, к каждой мемориальной плите.Фото: Екатерина СИМОХИНА

С утра 9 Мая губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на могилы героев на Мамаевом кургане: к каждой плите, к каждому памятнику. На этот раз без официальной делегации и сопровождающих лиц – в одиночестве. Церемонию сопровождали девушки регулировщицы, которые выстроились в шеренгу. В традиционную форму военных лет пришлось внести коррективы – специальные маски защитного цвета и перчатки. Да и расстояние между ними увеличили до полутора метров.

К традиционной военной форме добавили защитные маски. Фото: Екатерина СИМОХИНА

К традиционной военной форме добавили защитные маски.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Также присутствовала на возложение цветов и Рота почетного караула Мамаева кургана. Солдаты несут службу ежедневно, несмотря на эпидемию.

Церемонию сопровождала Рота почетного караула. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Церемонию сопровождала Рота почетного караула.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор Андрей Бочаров обратился ко всем волгоградцам с поздравлением.

- День Победы — праздник со слезами на глазах, который мы встречаем вместе, в кругу семьи, с родными и близкими нам людьми. В каждой семье есть свои герои, и мы помним и чтим их подвиг, совершенный ради нас, ради нашей Родины. Вечная память павшим, умершим от ран и не дожившим до наших дней Героям. Вечная слава живым. Спасибо за Победу!

Самоизоляция: волгоградский губернатор в одиночестве возлагает цветы на Мамаевом кургане.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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