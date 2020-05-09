Губернатор в одиночестве возложил цветы на могилы героев на Мамаевом кургане

9 Май 2020 2020-05-09T09:06:02+03:00

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Волгоград вместе со всей страной отмечает День Победы. Правда, в этом году эпидемия коронавируса изменила программу празднования. Режим самоизоляции не отменяли. Так что вспоминаем героев дома. Но часть официальных мероприятий все же проведут.

Андрей Бочаров подошел к каждому памятнику, к каждой мемориальной плите.Фото: Екатерина СИМОХИНА

С утра 9 Мая губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на могилы героев на Мамаевом кургане: к каждой плите, к каждому памятнику. На этот раз без официальной делегации и сопровождающих лиц – в одиночестве. Церемонию сопровождали девушки регулировщицы, которые выстроились в шеренгу. В традиционную форму военных лет пришлось внести коррективы – специальные маски защитного цвета и перчатки. Да и расстояние между ними увеличили до полутора метров.

К традиционной военной форме добавили защитные маски.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Также присутствовала на возложение цветов и Рота почетного караула Мамаева кургана. Солдаты несут службу ежедневно, несмотря на эпидемию.

Церемонию сопровождала Рота почетного караула.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор Андрей Бочаров обратился ко всем волгоградцам с поздравлением.

- День Победы — праздник со слезами на глазах, который мы встречаем вместе, в кругу семьи, с родными и близкими нам людьми. В каждой семье есть свои герои, и мы помним и чтим их подвиг, совершенный ради нас, ради нашей Родины. Вечная память павшим, умершим от ран и не дожившим до наших дней Героям. Вечная слава живым. Спасибо за Победу!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/777951" frameborder="0"></iframe> Самоизоляция: волгоградский губернатор в одиночестве возлагает цветы на Мамаевом кургане.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU