Авиапарад 9 мая 2020 в Волгограде: когда начнется, где смотреть

8 Май 2020 2020-05-08T22:04:37+03:00

В День Победы 9 мая 2020 в Волгограде устроят воздушный парад боевые вертолеты и самолеты ЮВО [где будет]

Изменить размер текста: A A

Экипажи боевой авиации ЮВО провели генеральную тренировку воздушного парада в Волгограде днем 8 мая. Летный состав отработал элементы групповой слетанности в парах, а также построение с пролетом на минимальных дистанциях. Сам авиационный парад начнется в День Победы 9 мая 2020 года в 10 утра по волгоградскому времени. Летчики боевой авиации пролетят парадным строем практически над всем городом-героем. Пройдет военная авиация и над главной высотой России – Мамаевым курганом.

- Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 совершат демонстрационный пролет парами, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Где смотреть воздушный парад 9 мая 2020 в Волгограде: самолеты и вертолеты зайдут над Волгой от Тракторозаводского района, в Краснооктябрьском районе полетят над домами, затем пройдут над Мамаевым курганом, через центр и далее над жилыми массивами Волгограда уйдут в сторону Мариновки. Так что видно и слышно их будет практически во всех районах. А на Мамаев курган зрителей не пустят.

Могут ли отменить парад? Да, если погода будет нелетная. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, в Волгограде 9 мая 2020 ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Также в программе праздника 9 мая 2020 в Волгограде – парад и салюты во дворах и перед окнами ветеранов, механизированный Бессмертный полк, лазерная инсталляция на Мамаевом кургане и песни с балконов.

ИСТОЧНИК KP.RU