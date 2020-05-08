Салют в День Победы в Волгограде: где смотреть

8 Май 2020 2020-05-08T21:09:16+03:00

В 75-й День Победы 9 мая 2020 салюты и фейерверки начнутся в 22.00 во всех районах Волгограда [адреса, где смотреть]

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Несмотря карантинные ограничения по коронавирусу 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 в Волгограде отметят с авиапарадом, лазерным шоу и салютом. Причем фейерверки раскрасят небо над городом-героем сразу во всех районах. Артиллерийский салют 9 мая 2020 в Волгограде начнется в 22.00 на Центральной набережной. Посмотреть его смогут те, кто живет поблизости. Но и остальные волгоградцы без праздничного настроения не останутся. В День Победы фейерверки запустят почти во всех районах Волгограда в рамках акции «Салют, Победа!». Салют устроят во дворах, чтобы ветераны смогли увидеть его из окон и с балконов.

Где смотреть салют в День Победы 9 мая 2020 в Волгограде: Красноармейский район – б-р Энгельса (начало парка); Кировский - за «Авангардом»; Советский – улица Комарова; Ворошиловский район - парк «Сказка»; Дзержинский – 33-я школа (стадион). И в центре Волгограда будет сразу два салюта – на набережной и в заполотновской части района на Ткачева. Когда начнется салют 9 Мая в Волгограде: по всем адресам начало фейерверка в 22 часа по местному времени.

При этом, как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, фейерверки 9 мая 2020 устроят и в других местах – по два салюта на каждый район Волгограда. Но известны пока только эти адреса.

Публикация обновляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU