2020-05-08T19:22:24+03:00
Общество

Волгоградские следователи трогательно поздравили фронтовика с днем рождения

Сотрудники СКР подарили ветерану телевизор и записали видеооктрытку
Юлия Данильченко
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Фото: СУ СКР по Волгоградской области.Фото: СУ СКР по Волгоградской области.
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Сотрудники Следственного управления по Волгоградской области трогательно и от всей души поздравили ветерана Великой Отечественной войны Георгия Рогового с днем рождения. Из-за коронавируса пришлось изменить традиционный формат поздравления: фронтовик встречал гостей на балконе.

- Офицеры Следственного комитета выпустили в небо перед домом ветерана шары в цвете российского триколора. В мирное небо, завоёванное и отвоёванное для нас 75 лет назад тысячами простых солдат - такими, как Георгий Исаакович, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

А после – подарки. Старший следователь районного подразделения СКР подготовил музыкальное выступление, которое записали на камеру. Смотреть и вспоминать этот день ветеран будет на новом телевизоре.

75 лет Победы. Волгоград.

- Не менее ценным подарком для ветерана стала видеооткрытка, специально записанная накануне, в которой сотрудники ведомства выразили фронтовику слова признательности и благодарности за его боевой и трудовой подвиг, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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