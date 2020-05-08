Пять детей из Волгоградской области заболели коронавирусом за сутки

8 Май 2020 2020-05-08T17:03:49+03:00

Но большая часть людей с диагнозом COVID-19 – люди от 18 до 49 лет

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Мы находимся на таком этапе, когда коронавиурсная инфекция уже не завозная – люди инфицируют друг друга по месту жительства и часто даже не подозревают об этом. Иногда выявить источник заражения попросту невозможно.

Из 80 случаев, выявленных 8 мая 2020 года, у 21 человека COVID-19 обнаружили случайно, когда люди сами обратились в больницы. Еще 50 человек заразились контактным путем, и лишь 9 волгоградцев привезли инфекцию из эндемичных регионов – Москвы, Тюмени, Перми, а также из Башкортостана.

- По возрастной категории среди заразившихся за истекшие сутки 1 ребенок до 6 лет, 3 до 14 лет, 1 подросток до 17 лет, 7 человек от 18 до 29 лет, также 38 жителей от 30 до 49 лет, 20 жителей от 50 до 64 лет и 10 – старше 65-ти лет, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Все, с кем встречались или жили зараженные, находятся на обязательном карантине. У них взяли анализы.

ИСТОЧНИК KP.RU