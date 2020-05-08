2020-05-08T16:49:27+03:00
Коронавирус Covid-19

География распространения коронавируса в Волгоградской области

8 мая 2020 года в Николаевском районе сразу 15 новых случаев COVID-19
Юлия Данильченко
Поделиться:
География распространения коронавируса.География распространения коронавируса.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Новая коронавирусная инфекция распространилась почти по всей территории Волгоградской области: на 8 мая 2020 года лишь в двух районах нет ни единого случая заражения – Ольховском и Октябрьском. В остальных вирус продолжает поражать все больше людей.

Если говорить о регионе, то в «лидерах» - Николаевский район. Тут 15 зараженных за сутки. Напомним, в ЦРБ нашли очаг заражения среди медперсонала. В Городищенском и Камышинском районах по 5 инфицированных, по 2 в Кумылженском, Даниловском и Урюпинском. В Новониколаевском, Нехаевском, Фроловском, Новоаннинском, Старополтавском, Еланском, Ленинском, Киквидзенском и Дубовском – по 1 случаю.

По-прежнему наибольшее число зараженных в Волгограде. Прирост за сутки – 37 пациентов, еще 3 инфицированных в Волжском. Всего в регионе выявленных заболевших почти 800 человек. Статистика растет каждый день. В облздраве говорят о случаях бессимптомного течения болезни. При этом есть и тяжелые больные - на ИВЛ находятся 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять детей из Волгоградской области заболели коронавирусом за сутки
География распространения коронавируса в Волгоградской области
Оказывают психологическую помощь: под Волгоградом нашли сбежавшего второклассника
Для тех, кто все проспал: воздушные шары пролетят вечером над Мамаевым Курганом
В Волгограде для больных коронавирусом работает 9 аппаратов КТ
Делают анализ на COVID-19: в провизорном госпитале по коронавирусу в Волгограде 4 врача слегли с пневмонией
Вспышка коронавируса в Николаевской ЦРБ: число заболевших медиков увеличилось до 16
Идут поиски: под Волгоградом второклассник из-за замечания родителей убежал из дома
Коронавирус в Волгоградской области бьет рекорды: плюс 80 заболевших за сутки
Олег ГАРАНИН, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» поздравил ветеранов с Днем Победы
В Волгоградской области патрули поймали 123 нарушителя самоизоляции
Волгоградцы могут посмотреть документальный фильм о легендарном "Бронекатере" онлайн
Поздравление генерального директора ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александра Сидорова с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 8 мая 2020: число зараженных растет, самоизоляцию могут продлить
Водителям «Волгоградской неотложки» пообещали положенные на время пандемии выплаты