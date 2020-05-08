География распространения коронавируса в Волгоградской области

8 Май 2020 2020-05-08T16:49:27+03:00

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Новая коронавирусная инфекция распространилась почти по всей территории Волгоградской области: на 8 мая 2020 года лишь в двух районах нет ни единого случая заражения – Ольховском и Октябрьском. В остальных вирус продолжает поражать все больше людей.

Если говорить о регионе, то в «лидерах» - Николаевский район. Тут 15 зараженных за сутки. Напомним, в ЦРБ нашли очаг заражения среди медперсонала. В Городищенском и Камышинском районах по 5 инфицированных, по 2 в Кумылженском, Даниловском и Урюпинском. В Новониколаевском, Нехаевском, Фроловском, Новоаннинском, Старополтавском, Еланском, Ленинском, Киквидзенском и Дубовском – по 1 случаю.

По-прежнему наибольшее число зараженных в Волгограде. Прирост за сутки – 37 пациентов, еще 3 инфицированных в Волжском. Всего в регионе выявленных заболевших почти 800 человек. Статистика растет каждый день. В облздраве говорят о случаях бессимптомного течения болезни. При этом есть и тяжелые больные - на ИВЛ находятся 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU