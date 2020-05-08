Оказывают психологическую помощь: под Волгоградом нашли сбежавшего второклассника

8 Май 2020 2020-05-08T15:59:24+03:00

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Целые сутки родители 9-летнего Вити из районного поселка Октябрьский Волгоградской области не находили себе места: их сын сбежал из дома 7 мая. Поводом оказалась обычная семейная ссора, родители сгоряча отругали мальчика, он решил отомстить.

К поискам подключились местные правоохранительные органы. Следователи СКР разослали в СМИ ориентировки. Ребенка и след простыл, требовалась помощь жителей и волонтеров. Однако все обошлось: Витю нашли, правда, обстоятельства пока не уточняются.

- Витя благополучно был найден, с ним все в порядке. В настоящее время с ним работают следователи, которыми выясняется обстоятельства и причины его ухода из дома. Вите будет оказана необходимая психологическая помощь, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU