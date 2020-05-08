2020-05-08T14:36:55+03:00
Общество

Для тех, кто все проспал: воздушные шары пролетят вечером над Мамаевым Курганом

Увидеть полет аэростатов смогут жители Семи ветров и центра Волгограда
Екатерина СИМОХИНА
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Фото предоставлено администрацией Волгограда.Фото предоставлено администрацией Волгограда.
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В соцсетях много негодований по поводу мероприятий в честь Дня Победы: волгоградцам нельзя выходить на улицу, и весь праздник проходит мимо. Везет только жителям центра города, которые с балконов и окон увидят и авиацию, и салют, и проход танка Т-34. Зато уже который день аэростаты радуют жителей всего города от Тракторного до Красноармейского. Воздушные шары уже летали и на север города, и на юг. Правда, на рассвете, из-за чего «совы» все пропустили. Сегодня, 8 мая и у тех, кто долго спит, есть возможность полюбоваться фантастическим зрелищем. Аэростаты полетят из Дзержинского района через Мамаев курган и за Волгу.

- В небе над главной высотой России воздушные шары можно будет наблюдать ориентировочно в 19-00, - предупреждают волгоградцев в администрации Волгограда, которая и организует полет тепловых аэростатов вместе с центром «Aeronuts». Эта акция приурочена ко Дню Победы, поэтому три воздушных шара несут баннеры с изображениями плаката «Родина-мать зовет!», Маршала Жукова и главнокомандующего Советской Армии Сталина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Для тех, кто все проспал: воздушные шары пролетят вечером над Мамаевым Курганом
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