Идут поиски: под Волгоградом второклассник из-за замечания родителей убежал из дома

8 Май 2020 2020-05-08T10:41:50+03:00

Мальчика уже сутки не могут найти, следователи просят о помощи жителей поселка Октябрьский

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9-летний мальчик по имени Витя из районного поселка Октябрьский сбежал из дома 7 мая. Как выяснилось, причиной побега стало обычное замечание со стороны родителей. Обидевшись, второклассник решил спрятаться, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Следователи очень просят местных жителей помочь с поисками. Возможно, мальчик ушел к однокласснику или приятелю, а мог спрятаться в каком-нибудь заброшенном месте. Из примет: рост около 125 сантиметров, на вид 9-10 лет, худенький, с темными волосами и карими глазами, на голове шрам.

- Следователи обращаются ко всем, кто опознал разыскиваемого и располагает сведениями о месте его нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по следующим телефонам: 8(844-75)6-10-95, 8-999-744-02-66, 8-987-652-60-66 или «02», - прокомментировал «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

ИСТОЧНИК KP.RU