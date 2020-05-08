Коронавирус в Волгоградской области бьет рекорды: плюс 80 заболевших за сутки

8 Май 2020 2020-05-08T10:30:15+03:00

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Сегодня Волгоградская область на 15 месте по числу заболевших за сутки. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 8 мая 2020 года в регионе стало на 80 инфицированных больше. Таким образом общее число носителей COVID-19 достигло 791 человека. Пока динамика отрицательная и говорить о стабилизации ситуации рано, однако благодаря введенным мерам и самоизоляции жителям региона удается сдерживать массовые заражения. Это позволяет контролировать пандемию, не перегружать больницы.

Под медицинским наблюдением на дому по-прежнему остаются сотни людей: на сегодняшний день на карантине находятся более 2,5 тысяч волгоградцев. В больницах с еще неподтвержденным диагнозом лежат около тысячи пациентов. При этом 8 мая домой выписали 39 жителей региона. Число умерших от коронавирусной инфекции не увеличивается: COVID-19 унес жизни 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU