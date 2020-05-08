2020-05-08T10:30:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области бьет рекорды: плюс 80 заболевших за сутки

На 8 мая 2020 года общее число зараженных среди жителей региона достигло 791
Юлия Данильченко
Поделиться:
Прирост большой - 80 человек за сутки.Прирост большой - 80 человек за сутки.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сегодня Волгоградская область на 15 месте по числу заболевших за сутки. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 8 мая 2020 года в регионе стало на 80 инфицированных больше. Таким образом общее число носителей COVID-19 достигло 791 человека. Пока динамика отрицательная и говорить о стабилизации ситуации рано, однако благодаря введенным мерам и самоизоляции жителям региона удается сдерживать массовые заражения. Это позволяет контролировать пандемию, не перегружать больницы.

Под медицинским наблюдением на дому по-прежнему остаются сотни людей: на сегодняшний день на карантине находятся более 2,5 тысяч волгоградцев. В больницах с еще неподтвержденным диагнозом лежат около тысячи пациентов. При этом 8 мая домой выписали 39 жителей региона. Число умерших от коронавирусной инфекции не увеличивается: COVID-19 унес жизни 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Идут поиски: под Волгоградом второклассник из-за замечания родителей убежал из дома
Коронавирус в Волгоградской области бьет рекорды: плюс 80 заболевших за сутки
Олег ГАРАНИН, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» поздравил ветеранов с Днем Победы
В Волгоградской области патрули поймали 123 нарушителя самоизоляции
Волгоградцы могут посмотреть документальный фильм о легендарном "Бронекатере" онлайн
Поздравление генерального директора ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александра Сидорова с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 8 мая 2020: число зараженных растет, самоизоляцию могут продлить
Водителям «Волгоградской неотложки» пообещали положенные на время пандемии выплаты
География распространения коронавируса: плюс 31 случай в Волгограде
После майских праздников в Волгоградской области начнут травить клещей и комаров
Андрей Бочаров: О снятии режима самоизоляции в Волгоградской области говорить рано
Как в Волгограде будет ходить общественный транспорт 8 и 9 мая
Где в Волгограде перекроют дороги и закроют парковки 8 и 9 мая
В Волгограде похоронили главного дирижера музтеатра Вадима Венедиктова
В Волгоградскую область из Анталии привезли четырех туристов: результаты тестов пока неизвестны
Волгоградский губернатор попросил жителей не выходить из дома в День Победы
«Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования Волгоградского геронтологического центра
У главврача провизорного госпиталя по коронавирусу в Волгограде диагностировали пневмонию
Коронавирус в Волгоградской области»: плюс 64 заболевших, 85 человек выписали из больниц
В Волгограде военный зарезал приятеля в квартире своей подруги
На юге Волгограда ремонтируют улицу Григория Засекина
«Мерседес» врезался в «КамАЗ»: две молодые волгоградки и парень погибли на месте
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до 10 июня
Над Мамаевым Курганом в Волгограде пролетел патриотический плакат со Сталиным
Под Волгоградом чиновник получал взятки от фермера
Салют 9 мая 2020 в Волгограде: когда начнется и где смотреть
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 7 мая 2020: число заболевших резко растет
ФНС поможет волгоградскому бизнесу получить субсидии