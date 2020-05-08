2020-05-08T09:31:08+03:00
Общество

Олег ГАРАНИН, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» поздравил ветеранов с Днем Победы

С Днем Победы!
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Олег ГАРАНИН, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».Олег ГАРАНИН, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые волгоградцы!

75 лет отделяют нас от победного 9 мая 1945 года - того дня, когда закончилась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества. Несмотря на коварство и мощь противника, наш народ смог объединиться перед лицом опасности и выстоять в нелегкой борьбе, вернув следующим поколениям право на мирную и свободную жизнь.

На сталинградской земле этот праздник встречают с особыми чувствами – именно здесь, на волжских берегах, ценой жизни сотен тысяч солдат и офицеров была одержана победа в одном из самых важных и жесточайших сражений, переломившем ход Великой Отечественной войны.

Беззаветная любовь к своей Отчизне, сплоченность и патриотизм наших воинов-освободителей позволили выстоять под натиском врага, преодолеть нечеловеческие трудности и лишения.

Безграничное мужество и самоотверженность, несокрушимая сила духа и несгибаемый характер наших отцов и дедов стали залогом великой Победы нашей Родины! Их пример героизма и поныне служит для нас - потомков источником национальной гордости и вдохновляет на новые достижения! Несмотря на вызовы времени и различные непростые обстоятельства, мы остаемся вместе и готовы продолжать нести пользу своему Отечеству и честно совершать трудовые подвиги во имя мирного неба над головой и процветания нашей Родины!

В этот светлый и радостный день примите самые искренние пожелания мира и добра, крепкого здоровья и счастья, благополучия и долгих лет жизни!

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