2020-05-08T09:26:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгоградской области патрули поймали 123 нарушителя самоизоляции

Волгоградцы не смогли объяснить, куда идут, не имели разрешительных документов
Юлия Данильченко
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Если нужно выйти - лучше заполнить специальный бланк, чтобы избежать проблем с законом.Если нужно выйти - лучше заполнить специальный бланк, чтобы избежать проблем с законом.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В четверг, 7 мая, в Волгоградской области поймали 123 нарушителя самоизоляции. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперштабе. Все они заплатят штрафы. А вот какие – решит суд. Самая минимальная сумма наказания для тех, кто пренебрегает административным кодексом – 1 тысяча рублей. Максимально физлицо могут наказать на 30 тысяч, что сравни целой зарплате жителя Волгограда.

Не стоит забывать, что людям разрешают выходить из дома, но в ряде случаев: когда нужно в магазин, аптеку, за медицинской помощью, по работе. При этом необходимо иметь заполненный документ – куда и зачем человек вышел на улицу.

- Выявленные граждане при себе не имели разрешительных документов. На них были составлены протоколы об административном правонарушении, - рассказали в оперштабе.

Составлять документы могут не только полицейские, но и сотрудники других ведомств, получивших такие полномочия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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