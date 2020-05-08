В Волгоградской области патрули поймали 123 нарушителя самоизоляции

8 Май 2020 2020-05-08T09:26:22+03:00

Если нужно выйти - лучше заполнить специальный бланк, чтобы избежать проблем с законом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

В четверг, 7 мая, в Волгоградской области поймали 123 нарушителя самоизоляции. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперштабе. Все они заплатят штрафы. А вот какие – решит суд. Самая минимальная сумма наказания для тех, кто пренебрегает административным кодексом – 1 тысяча рублей. Максимально физлицо могут наказать на 30 тысяч, что сравни целой зарплате жителя Волгограда.

Не стоит забывать, что людям разрешают выходить из дома, но в ряде случаев: когда нужно в магазин, аптеку, за медицинской помощью, по работе. При этом необходимо иметь заполненный документ – куда и зачем человек вышел на улицу.

- Выявленные граждане при себе не имели разрешительных документов. На них были составлены протоколы об административном правонарушении, - рассказали в оперштабе.

Составлять документы могут не только полицейские, но и сотрудники других ведомств, получивших такие полномочия.

ИСТОЧНИК KP.RU