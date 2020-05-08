2020-05-08T09:08:51+03:00
Общество

Волгоградцы могут посмотреть документальный фильм о легендарном "Бронекатере" онлайн

Из-за коронавируса традиционная премьера в кинотеатрах невозможна, но создатели выпустили цифровой релиз [официальный трейлер]
Юлия Данильченко
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Бронекатер пролежал на дне Волги 75 лет. Фото: Администрация Волгоградской областиБронекатер пролежал на дне Волги 75 лет. Фото: Администрация Волгоградской области
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Бронекатер «БК-31» подняли со дна Волги в ноябре 2017 года: он более полувека покоился между островом Голодный и Воложкой-Куропаткой. Это было опасно, но исторически важно. Сегодня «плавающий танк» как памятник стоит на Центральной Набережной Волгограда. Его, как и обещали, отреставрировали к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К этой же дате в цифровой прокат вышел долгожданный документальный фильм о «БК-31», над съемками которого работали десятки людей.

Именно сегодня, 8 мая, все жители России смогут оценить по достоинству работу тех, кто восстанавливал историческую справедливость и вложил душу в создание этой картины.

К сожалению, из-за коронавирусной инфекции все кинотеатры закрыты, но это не стало причиной для отмены премьеры: «Бронекатер» доступен к просмотру на нескольких онлайн-площадках (iTunes, Google play, ОККО, IVI, «Ростелеком», Megogo, Мегафон, Кинопоиск, TVzavr.ru, Rutube).

Документальный фильм "Бронекатер" (официальный трейлер).В ноябре 2017 года в Волгограде со дна реки был поднят бронекатер БК-31 . Согласно историческим данным с июля 1942 года вплоть до октября месяца судно принимало самое активное участие в Сталинградской битве. Построенный по спец заказу НКВД БК-31 на тот момент был уникальным для речного флота кораблем. Уникальная находка открыла новую драматическую страницу в истории самой кровавой битвы Великой отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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