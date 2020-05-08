Поздравление генерального директора ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александра Сидорова с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

8 Май 2020 2020-05-08T08:04:34+03:00

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Дорогие ветераны!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Много лет отделяет нас от этой знаменательной даты, но никогда не забудем мы подвиг советского народа, сплотившегося для победы над злом, нависшим над всем миром. Никогда еще человечество не видело такого кровопролития, не знала таких жертв и наша страна... Страшным эхом отозвалась война в каждой семье, миллионы погубленных судеб - свидетельство бесчеловечной идеологии нацизма. Преодолев страшные тяготы войны, выдержав натиск оккупантов, Отечество выстояло. Безмерное чувство благодарности фронтовикам и труженикам тыла переполняет наши сердца. Их самоотверженность перед лицом врага стала истинным воплощением патриотизма. Беспримерное мужество и невиданные доселе подвиги навсегда вошли в мировую историю! В этот торжественный день примите пожелания крепкого здоровья и благополучия, счастья и долгих лет жизни!