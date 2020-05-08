2020-05-08T08:04:34+03:00
Общество

Поздравление генерального директора ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александра Сидорова с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Беспримерное мужество и невиданные доселе подвиги навсегда вошли в мировую историю!
Поделиться:
Александр Сидоров, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград». Фото: ООО «Газпром газораспределение Волгоград».Александр Сидоров, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград». Фото: ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
Изменить размер текста:

Дорогие ветераны!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Много лет отделяет нас от этой знаменательной даты, но никогда не забудем мы подвиг советского народа, сплотившегося для победы над злом, нависшим над всем миром. Никогда еще человечество не видело такого кровопролития, не знала таких жертв и наша страна... Страшным эхом отозвалась война в каждой семье, миллионы погубленных судеб - свидетельство бесчеловечной идеологии нацизма. Преодолев страшные тяготы войны, выдержав натиск оккупантов, Отечество выстояло. Безмерное чувство благодарности фронтовикам и труженикам тыла переполняет наши сердца. Их самоотверженность перед лицом врага стала истинным воплощением патриотизма. Беспримерное мужество и невиданные доселе подвиги навсегда вошли в мировую историю! В этот торжественный день примите пожелания крепкого здоровья и благополучия, счастья и долгих лет жизни!

.

.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поздравление генерального директора ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александра Сидорова с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 8 мая 2020: число зараженных растет, самоизоляцию могут продлить
Водителям «Волгоградской неотложки» пообещали положенные на время пандемии выплаты
География распространения коронавируса: плюс 31 случай в Волгограде
После майских праздников в Волгоградской области начнут травить клещей и комаров
Андрей Бочаров: О снятии режима самоизоляции в Волгоградской области говорить рано
Как в Волгограде будет ходить общественный транспорт 8 и 9 мая
Где в Волгограде перекроют дороги и закроют парковки 8 и 9 мая
В Волгограде похоронили главного дирижера музтеатра Вадима Венедиктова
В Волгоградскую область из Анталии привезли четырех туристов: результаты тестов пока неизвестны
Волгоградский губернатор попросил жителей не выходить из дома в День Победы
«Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования Волгоградского геронтологического центра
У главврача провизорного госпиталя по коронавирусу в Волгограде диагностировали пневмонию
Коронавирус в Волгоградской области»: плюс 64 заболевших, 85 человек выписали из больниц
В Волгограде военный зарезал приятеля в квартире своей подруги
На юге Волгограда ремонтируют улицу Григория Засекина
«Мерседес» врезался в «КамАЗ»: две молодые волгоградки и парень погибли на месте
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до 10 июня
Над Мамаевым Курганом в Волгограде пролетел патриотический плакат со Сталиным
Под Волгоградом чиновник получал взятки от фермера
Салют 9 мая 2020 в Волгограде: когда начнется и где смотреть
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 7 мая 2020: число заболевших резко растет
ФНС поможет волгоградскому бизнесу получить субсидии