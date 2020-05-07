2020-05-07T17:29:41+03:00
Общество

Водителям «Волгоградской неотложки» пообещали положенные на время пандемии выплаты

Надбавки получат и сотрудники частных организаций, работающие с заболевшими COVID-19
Юлия Данильченко
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Всем сотрудникам больниц, работающим с инфицированными COVID-19 в Волгоградской области, положены дополнительные выплаты за те риски, на которые они идут с целью спасти инфицированных. Не исключение и водители неотложек. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, они также получат доплаты за свой труд. В бюджет региона уже поступили федеральные средства, их распределили на выплаты государственным и частным организациям, которые фактически работают с больными коронавирусом.

- «Волгоградская неотложка» имеет лицензию на медицинскую деятельность, оказывает скорую медицинскую помощь жителям Волгоградской области, в частности. водители-санитары обеспечивают деятельность выездных бригад ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», - рассказали в администрации.

Таким образом власти решили соблюсти принцип справедливости: каждый получит одинаковые доплаты за одинаковую работу. В ближайшее время выплатят надбавки за апрель 2020 года. Они войдут в основную зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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