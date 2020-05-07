География распространения коронавируса: плюс 31 случай в Волгограде

7 Май 2020 2020-05-07T17:20:20+03:00

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Статистика по распространению коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области растет: всего в регионе 711 заболевших, из них 64 новых случая подтвердили 7 мая. Продолжают выявлять новых больных в районах, хотя Волгоград по-прежнему остается в «лидерах» по числу инфицированных: за сутки прирост плюс 31 человек, всего – 251 ( еще 4 человека скончались).

География распространения коронавируса в регионе.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волжском подтвердили всего 2 случая, всего же за период пандемии 48 (и один умерший). Как передает оперштаб, в Урюпинском районе стало на 6 больных больше, в Городищенском – на 5, в Быковском - плюс 4, Николаевском – 3, в Камышинском и Палласовском по 2 случая. По одному зараженному нашли в Котовском, Алексеевском, Нехаевском, Фроловском, Суровикинском, Новоаннинском, Среднеахтубинском, Чернышковском и Старополтавском районах. При этом до сих пор держатся два района - Ольховский и Октябрьский.

Самое большое число носителей COVID-19 среди районов – в Николаевском. И хотя за сегодняшний день там не выявили новых случаев, статистика инфицированных пугающая – 67 человек с положительным тестом, 2 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU