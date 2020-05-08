Коронавирус в Волгограде, последние новости на 8 мая 2020: число зараженных растет, самоизоляцию могут продлить
Режим всеобщей самоизоляции в Волгоградской области пока продлен до 11 мая 2020 года, но число зараженных растет в геометрической прогрессии: 7 мая плюс 64 случая, всего в регионе 711 заболевших. На заседании оперативного штаба губернатор Андрей Бочаров ясно дал понять, что говорить о явных послаблениях пока рано, как и об отмене принятых мер. Там же глава управления Роспотребнадзора по региону Ольга Зубарева заявила, что вовсе необходим масочный режим.
Между тем город-герой в ожидании Дня Победы. Да, традиционного парада, массовых мероприятий не будет, но праздник все же состоится. В Волгограде изменили движение общественного транспорта, также закрыли некоторые парковки и решили 8 и 9 мая оцепить Мамаев курган, чтобы исключить большое скопление людей. Губернатор попросил волгоградцев с пониманием отнестись к ограничениям и остаться дома.
5 мая в Волгоградскую область привезли четырех туристов из Анталии: все они застряли на заграничном курорте и вернуться домой смогли лишь к концу весны. Результаты анализов туристов пока неизвестны.
Добавим, что в больницах на сегодняшний день находятся 989 пациентов, еще 2525 человек под домашним наблюдением, 191 – полностью выздоровели, 12 умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU