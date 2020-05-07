После майских праздников в Волгоградской области начнут травить клещей и комаров

7 Май 2020 2020-05-07T16:10:16+03:00

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Сразу после майских праздников в Волгоградской области начнется борьба с клещами и комарами. 12 мая стартует десинсекция и акарицидная обработка водоемов и прибрежных зон региона. Специалистам предстоит обработать более четырех тысяч гектаров водных объектов, чтобы остановить нашествие кровососов, которые доставляют не только множество неудобств в летний период, но и разносят опасные инфекционные заболевания.

- В первую очередь обработают места массового скопления людей, рекреационные зоны и туристические маршруты. Перед этим проводится покос травы, уборка мусора, ликвидируются водопроводные и канализационные течи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

В 2020 году охватят гораздо большие площади: если в 2019-ом обработали 133 объекта, то в этом число увеличится до 171-го. В обязательном списке – остров Сарпинский. Обработка разделена на семь этапов, она продлится до самого августа.

ИСТОЧНИК KP.RU