2020-05-07T15:33:09+03:00
Общество

Андрей Бочаров: О снятии режима самоизоляции в Волгоградской области говорить рано

Главный санитарный врач снова просит ввести в Волгоградской области масочный режим
Екатерина СИМОХИНА
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Губернатор не собирается отменять ограничительные меры в ближайшее время. Фото: администрация области.Губернатор не собирается отменять ограничительные меры в ближайшее время. Фото: администрация области.
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В Волгоградской области, как и во всей стране, режим самоизоляции действует по 11 мая включительно. Конечно, всех заботит, приступим ли мы к работе после праздников. Экономика на последнем издыхании, бизнес жалуется на невозможность получить меры поддержки. Но ситуация с коронавирусом не радует: число заболевших только растет. И, похоже, после праздников волгоградцы продолжат сидеть дома. На заседании оперативного штаба Волгоградской области по коронавирусу и губернатор Андрей Бочаров, и глава управления Роспотребнадзора по региону Ольга Зубарева единогласно решили: вводить послабления режима рано.

- О снятии режима самоизоляции в Волгоградской области в ближайшее время говорить рано. Но при этом уже сейчас необходимо проработать предложения по поэтапному снятию ограничений по отдельным направлениям экономики и видам деятельности, - заявил Андрей Бочаров.

- С учетом складывающейся сегодня ситуации считаю, что в нашем регионе еще преждевременно снятие ограничительных мер. И прошу еще раз рассмотреть вопрос об обязательном ношении масок гражданами в общественных местах, - поддержала главу региона Ольга Зубарева.

О введении масочного режима она просит уже не первую неделю. На вопросы, где же брать маски, если они стоят по 40 рублей за штуку (учитывая, что ее нужно выбросить через 2,5 часа) главный санитарный врач ответила: «Не поверю, что маску нельзя сшить самим».

Роспотребнадзор предлагает запретить волгоградцам посещать без масок общественные места: магазины, аптеки, различные учреждения, вокзалы и общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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