2020-05-07T12:42:07+03:00
Общество

В Волгограде похоронили главного дирижера музтеатра Вадима Венедиктова

Несмотря на самоизоляцию, проститься с заслуженным деятелем искусств пришли десятки горожан
Юлия Данильченко
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Фото с сайта Волгоградского музтеатра.Фото с сайта Волгоградского музтеатра.
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5 мая не стало легендарного главного дирижера волгоградского музтеатра Вадима Венедиктова. Многими любимый и уважаемый, заслуженный деятель искусств РСФСР разбился насмерть, выпав из окна собственной квартиры на седьмом этаже. Его нашла супруга.

Спустя два дня, 7 мая, состоялись похороны. Проводить Вадима Николаевича в последний путь пришли десятки людей, неравнодушных его творчеству, работе, прямо относящиеся к театру, те, кого он учил, кто просто ценил и любил маэстро за его вклад в развитие культуры города-героя и страны. В зале прощания прозвучало много теплых слов. Само погребение прошло на Дмитриевском кладбище в Центральном районе Волгограда.

Напомним, следователи устанавливают обстоятельства гибели Вадима Венедиктова. Есть предположение, что дирижеру стало плохо, когда он находился на балконе - у него были проблемы с сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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