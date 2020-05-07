В Волгоградскую область из Анталии привезли четырех туристов: результаты тестов пока неизвестны

7 Май 2020 2020-05-07T12:24:41+03:00

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Российские власти продолжают вызволять из заграничного плена туристов, застрявших на курортах в разгар коронавирусной пандемии. Среди них есть и жители Волгоградской области. 5 мая из Анталии в Ростов-на-Дону прилетела очередная "партия счастливчиков". С коронавирусом или нет - пока неясно. Среди них оказалось четыре жителя региона. Их отправили домой на машинах, а уже по прибытию взяли под контроль.

Известно, что трое – жители Быковского района. Семья улетела отдыхать в Турцию, вернуться в родные края смогла лишь спустя несколько долгих недель. Еще одна девушка – волгоградка. У всех взяли тесты, но результаты пока официально не озвучены.

Напомним, на 7 мая 2020 года в Волгоградской области 711 случаев инфицирования COVID-19. Из них 12 случаев летальные. Почти тысяча человек находится под наблюдением в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU