2020-05-07T12:26:10+03:00
Общество

Волгоградский губернатор попросил жителей не выходить из дома в День Победы

Андрей Бочаров предложил посетить памятные места после снятия режима самоизоляции
Екатерина СИМОХИНА
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Прогулки по городу сейчас запрещены.Прогулки по городу сейчас запрещены.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоград усиленно готовится ко Дню Победы, несмотря на большой ежедневный рост заболеваемости коронавирусом в регионе. Хотя праздник и пройдет без зрителей, в Волгограде запланировали много мероприятий: воздушный парад, проход военной техники во главе с танком Т-34 по проспекту Ленина, пробег ретро-автомобилей, салют и шоу «Великий свет Победы». Конечно, жители очень хотят все это увидеть своими глазами, как и каждое 9 мая. Однако власти напоминают: в регионе действует режим всеобщей самоизоляции, и прогулки запрещены. Праздник можно посмотреть только из окна, с балкона или по телевизору. 7 мая губернатор Андрей Бочаров собрал оперативный штаб по коронавирусу и еще раз попросил волгоградцев в этот день воздержаться от походов на Мамаев Курган, салют и другие мероприятия.

- Еще раз хотел бы обратиться ко всем жителям Волгоградской области. У нас впереди - 9 мая, День Победы. Поддерживаю обращение ветеранского сообщества ко всем жителям Волгоградской области и прошу этот великий праздник встретить дома, в кругу семьи, родных и близких вам людей. Прошу в этот день воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер, - заявил Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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