«Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования Волгоградского геронтологического центра
Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования геронтологического центра Волгограда. Учреждению предоставили дополнительную электрическую мощность, что позволит увеличить потребление электроэнергии.
Геронтологический центр работает с 2001 года и оказывает социальную помощь пожилым волгоградцам и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в постоянном уходе и наблюдении. Для улучшения энергоснабжения Центра провели ревизию оборудования, заменили коммутационные аппараты в трансформаторной подстанции. Дополнительная мощность 144 кВт необходима для надежной работы медицинского оборудования, систем жизнеобеспечения здания и бытовых нужд.
Из-за угрозы коронавируса с 20 марта 2020 года геронтологический центр закрыт для посещения. В условиях самоизоляции в нем сегодня проживают 90 пожилых людей, для которых по разным причинам центр стал домом. Они сейчас - самые уязвимые для вируса. Поэтому особенно важно организовать для них комфортный быт.
В эти предпраздничные дни проживающие в Центре активно готовятся к 75-летию Великой Победы - рисуют, учат стихи, читают произведения о войне, делятся воспоминаниями. Среди них есть и труженики тыла, которые подростками стояли у заводских станков в Сталинграде, ухаживали за ранеными в госпиталях, внеся свой вклад в великую Победу.