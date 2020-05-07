«Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования Волгоградского геронтологического центра

7 Май 2020 2020-05-07T11:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования геронтологического центра Волгограда. Учреждению предоставили дополнительную электрическую мощность, что позволит увеличить потребление электроэнергии.

Геронтологический центр работает с 2001 года и оказывает социальную помощь пожилым волгоградцам и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в постоянном уходе и наблюдении. Для улучшения энергоснабжения Центра провели ревизию оборудования, заменили коммутационные аппараты в трансформаторной подстанции. Дополнительная мощность 144 кВт необходима для надежной работы медицинского оборудования, систем жизнеобеспечения здания и бытовых нужд.

Из-за угрозы коронавируса с 20 марта 2020 года геронтологический центр закрыт для посещения. В условиях самоизоляции в нем сегодня проживают 90 пожилых людей, для которых по разным причинам центр стал домом. Они сейчас - самые уязвимые для вируса. Поэтому особенно важно организовать для них комфортный быт.

В эти предпраздничные дни проживающие в Центре активно готовятся к 75-летию Великой Победы - рисуют, учат стихи, читают произведения о войне, делятся воспоминаниями. Среди них есть и труженики тыла, которые подростками стояли у заводских станков в Сталинграде, ухаживали за ранеными в госпиталях, внеся свой вклад в великую Победу.