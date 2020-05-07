2020-05-07T10:57:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области» плюс 64 заболевших, 85 человек выписали из больниц

Число инфицированных в регионе достигло 711 человек
Юлия Данильченко
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Таким образом общее число больных достигло 711 человек.Таким образом общее число больных достигло 711 человек.
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Количество жителей Волгоградской области с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» продолжает расти: по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом 7 мая 2020 года плюс 64 заболевших. Накануне было на три подтвержденных случая больше - 6 мая печальная статистика увеличилась на 67 человек. Пока прирост большой, но ситуация остается под контролем оперативного штаба, распространение вируса удается сдерживать благодаря самоизоляции. Таким образом общее число больных на сегодня в регионе достигло 711 человек.

При этом в больницах Волгограда продолжают находиться под наблюдением почти тысяча человек. Более 2,5 тысяч с подозрением на COVID-19 остаются дома, на карантине. За ними также осуществляется медицинский контроль. Есть и хорошая статистика – каждый день выписывают тех, у кого повторные тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Сегодня полностью выздоровели еще 85 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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