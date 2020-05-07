2020-05-07T10:23:11+03:00
Происшествия

В Волгограде военный зарезал приятеля в квартире своей подруги

Его взяли под стражу на два месяца, идет расследование
Юлия Данильченко
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20-летний военный из Волгограда стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство»: он зарезал приятеля. Волгоградский гарнизонный военный суд 7 мая вынес решение заключить подозреваемого под стражу на ближайшие два месяца, до 4 июля. Сейчас идет расследование.

Известно, что ранним утром 3 мая контрактник Михаил Я. Вместе с другом отдыхал в квартире своей девушки в Дзержинском районе Волгограда. Молодые люди распивали спиртное. В какой-то момент между парнями произошел конфликт. Военный схватился за нож и ударил знакомого в грудь. Рана оказалась смертельной.

- Во время допроса в качестве подозреваемого, военнослужащий признал вину в инкриминируемом ему деянии. Обвиняемый возражал относительно заключения его под стражу, и просил применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Известно, что в момент совершения преступления военный находился в отпуске. Сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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